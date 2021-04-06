Гросу насмішила еротикою з волохатими ногами. ВІДЕО

Співачка Аліна Гросу разом зі своїм партнером та імовірним бойфрендом Романом Полянським захопилися зйомками кумедних відео для Instagram.

Одним із таких Аліна насмішила, показавши "еротику перших весняних побачень" з неголеними ногами.

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А раніше Роман із Аліною начепили на обличчя рулони туалетного паперу і вдали із себе посіпак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Нагадаємо, нещодавно Гросу назвалася боягузкою та зізналася, що поки не готова до шлюбу.

Фото з Instagram