Гросу насмішила еротикою з волохатими ногами. ВІДЕО
Вівторок, 6 квітня 2021, 17:38
Співачка Аліна Гросу разом зі своїм партнером та імовірним бойфрендом Романом Полянським захопилися зйомками кумедних відео для Instagram.
Одним із таких Аліна насмішила, показавши "еротику перших весняних побачень" з неголеними ногами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А раніше Роман із Аліною начепили на обличчя рулони туалетного паперу і вдали із себе посіпак.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, нещодавно Гросу назвалася боягузкою та зізналася, що поки не готова до шлюбу.
Фото з Instagram
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії