Гросу та Полянський обмінялися обручками і пояснили, чому
Співачка Аліна Гросу та російський актор і режисер Роман Полянський, які вже деякий час інтригують широкий загал своїми загадковими стосунками, вирішили інтригувати й далі.
Вони удвох прийшли на інтерв'ю Аліни "Зірковому шляху". Але всіляко ухилялися від запитань про особисте життя.
Щоправда, з'ясувалося, що старший за Аліну на 12 років Роман познайомився з нею по роботі ще до одруження співачки з Олександром Комковим. Як приятеля його навіть запросили на весілля. А коли шлюб розпався, Полянський замінив пригніченій Гросу психолога.
"...Просто витягував із цього стану. Навіть посмішка людини, те, як він на тебе дивиться, все рівно це піднімає дуже сильно настрій", - пригадала Аліна.
Вони з Романом не приховують, що багато часу проводять разом та бувають одне в одного вдома. А ще носять унікальні обручки ручної роботи, які особисто зробили одне одному. Зі слів Полянського, це Гросу з нагоди його дня народження запропонувала разом сходити на ювелірний майстер-клас.
Але Аліна підкреслила: це не означає ніякі заручини.
"Ні, по-перше, тут камінь чорний, темний...", - зазначила зірка, яка, тим не менш, носить прикрасу з чорним діамантом на безіменному пальці.
Нагадаємо, Роман і Аліна разом зустрічали Новий рік.
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