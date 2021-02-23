Гросу та Полянський обмінялися обручками і пояснили, чому

Співачка Аліна Гросу та російський актор і режисер Роман Полянський, які вже деякий час інтригують широкий загал своїми загадковими стосунками, вирішили інтригувати й далі.

Вони удвох прийшли на інтерв'ю Аліни "Зірковому шляху". Але всіляко ухилялися від запитань про особисте життя.

Романові та Аліні закидають роман фото з instagram

Щоправда, з'ясувалося, що старший за Аліну на 12 років Роман познайомився з нею по роботі ще до одруження співачки з Олександром Комковим. Як приятеля його навіть запросили на весілля. А коли шлюб розпався, Полянський замінив пригніченій Гросу психолога.

Реклама:

"...Просто витягував із цього стану. Навіть посмішка людини, те, як він на тебе дивиться, все рівно це піднімає дуже сильно настрій", - пригадала Аліна.

Парочк тримає інтригу

Вони з Романом не приховують, що багато часу проводять разом та бувають одне в одного вдома. А ще носять унікальні обручки ручної роботи, які особисто зробили одне одному. Зі слів Полянського, це Гросу з нагоди його дня народження запропонувала разом сходити на ювелірний майстер-клас.

Але Аліна підкреслила: це не означає ніякі заручини.

"Ні, по-перше, тут камінь чорний, темний...", - зазначила зірка, яка, тим не менш, носить прикрасу з чорним діамантом на безіменному пальці.

Ось ті самі прикраси

Нагадаємо, Роман і Аліна разом зустрічали Новий рік.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Це був шок": Гросу оголосила про розлучення та розкрила причину

Гросу в сріблястому ліфчику стала сексі-зайчихою