"Боягузка" Гросу зізналася, чи готова до шлюбу та материнства

25-річна співачка Аліна Гросу, яка торік розійшлася зі своїм чоловіком, поки що не готова до нового шлюбу.

Попри те, що стан закоханості дівчині дуже подобається, створення сім’ї та материнство її лякає.

Про це вона розповіла KP.ua.

Уже кілька місяців Гросу інтригує своїми стосунками з російським актором Романом Полянським. Але нічого конкретного про них не говорить.

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"Я так не люблю кидатися гучними словами. Я чоловіка приховувала 3 або 4 роки. Уже сказала перед весіллям - ось, дивіться. І що з цього вийшло? Мені соромно перед шанувальниками, підписниками, людьми, які мене з дитинства знають, я не хочу, щоб вони рахували моїх мужиків. Не те, щоб у мене їх було багато... Просто мені перед шанувальниками, як і перед батьками, соромно. Це зайве", - прокоментувала Аліна.

Полянський теж неоднозначно коментував свої стосунки з Гросу

"Хочеться бути впевненою в своєму житті на сто відсотків. Я б дуже хотіла, щоб у мене була одна любов на все життя. І я щиро вірила, що наші стосунки були побудовані на дружбі і довірі, думала, на цьому можна виїхати і все життя жити щасливо. Але, на жаль, не зрослося", - сказала співачка про свій колишній шлюб.

На запитання, чи готова вона знову сказати "так", Гросу зазначила:

"Ні, не готова. Я і тоді не була готова сказати "так". Я боягузка. Весь час остерігаюся великих змін, великих кроків. А це ж на все життя, а я ще молода... Є страхи. А закохуватися я завжди готова. Всі ми любимо бути в любові, бути натхненними, літати в хмарах, бути на сьомому небі від щастя".

Своєму ексчоловіку Гросу навіть присвятила кліп про чоловіків-козлів

"Закохатися готова, любити готова, а створювати сім'ю і робити малюків з неперевіреними часом людиною не готова", - наголосила артистка.

Нагадаємо, шлюб Аліни з Олександром протривав менше року, а на розкішне весілля пара витратила приблизно 100 тисяч євро.

Фото з Instagram