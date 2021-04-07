Цимбалюк у Дубаї показав голий торс та наречену в купальнику
Середа, 7 квітня 2021, 12:49
Актор Тарас Цимбалюк разом зі своєю коханою Тіною Антоненко влаштували собі відпочинок у Дубаї.
Судячи з фото в Instagram, закоханим усе подобається, і вони насолоджуються сонцем, пляжем та одне одним.
"Берег Перської затоки зустрів нас чудово ❤️ Приємно, коли готель (наявність зелені), місто, клімат тощо перевиправдали свої очікування", - написав Цимбалюк.
Нагадаємо, Цимбалюк освідчився коханій на "Танцях з зірками" ще у вересні минулого року.
Фото з Instagram
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії