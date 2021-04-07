Цимбалюк у Дубаї показав голий торс та наречену в купальнику

Актор Тарас Цимбалюк разом зі своєю коханою Тіною Антоненко влаштували собі відпочинок у Дубаї.

Судячи з фото в Instagram, закоханим усе подобається, і вони насолоджуються сонцем, пляжем та одне одним.

"Берег Перської затоки зустрів нас чудово ❤️ Приємно, коли готель (наявність зелені), місто, клімат тощо перевиправдали свої очікування", - написав Цимбалюк.

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А це наречена актора його ж очима

Цимбалюк вихваляється своєю красунею Тіною у мережі

Але і Тіна теж не ховає красу від підписників

Нагадаємо, Цимбалюк освідчився коханій на "Танцях з зірками" ще у вересні минулого року.

Фото з Instagram