Цимбалюк у Дубаї показав голий торс та наречену в купальнику

Середа, 7 квітня 2021, 12:49

Актор Тарас Цимбалюк разом зі своєю коханою Тіною Антоненко влаштували собі відпочинок у Дубаї.

Судячи з фото в Instagram, закоханим усе подобається, і вони насолоджуються сонцем, пляжем та одне одним.

"Берег Перської затоки зустрів нас чудово ❤️ Приємно, коли готель (наявність зелені), місто, клімат тощо перевиправдали свої очікування", - написав Цимбалюк. 

 
"Нарешті я у солоній воді", - написав Тарас і показав свій м'язистий торс
 
А це наречена актора його ж очима 
 
 
 
Цимбалюк вихваляється своєю красунею Тіною у мережі 
 
Але і Тіна теж не ховає красу від підписників 

Нагадаємо, Цимбалюк освідчився коханій на "Танцях з зірками" ще у вересні минулого року. 

Фото з Instagram


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