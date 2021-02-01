Калюжа крові та перелом: Цимбалюк показав, як травмувався на зйомках

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк травмувався під час зйомок сцени бійки.

Партнера актора не розрахував удар і зламав йому ніс.

Про деталі інциденту Тарас написав у своєму Instagram.

"Досвід у кіно буває дуже різним. І я дякую професії, котра мене продовжує знайомити з життям. Актори проживають десятки життів своїх персонажів, опановують ремесла... Наприклад, для "Кріпосної" я їздив на кузню і навчився робити сам підкови і цвяхи... для зйомок "Яничара", "Ворона" - фехтував і навчався їздити верхи і т.д. Все це реально цікаво і є ключовою складовою моєї любові до професії", - почав здалеку Цимбалюк.

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Цимбалюку дідсталося на знімальному майданчику

"Але учора я зрозумів, що кіно мене ще й може повернути назад у минуле, де я можу згадати юнацькі сутички). Ми знімали бійку, котру, як мені здалося, ми відточили, і прийнялися знімати... Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траєкторію польоту руки, ще й трохи посковзнувся і дав мені в ніс... Одразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа, також наклали шви, бо ще й маю розсік", - поділився актор.

"Тепер мене чекає мінімум тиждень лікарняного режиму. Оскільки немає зміщення кістки, потрібно ретельно пильнувати за носом, щоб воно так і зрослося. Прописали п’ять препаратів: мажу, пшикаю", - зазначив актор

"Продюсерам проєктів, у котрих я задіяний, звичайно, не дуже приємно, бо пару тижнів були розписані без вихідних, але життя внесло свої корективи. Більш того, від таких ситуацій жоден актор не застрахований. Але, звичайно, цей досвід варто прийняти до копілки і зробити правильні висновки", - підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо, нещожавно колега Цимбалюка Тоня Хижняк перенесла операцію на нозі через складиний перелам.