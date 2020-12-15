"Їм все що заманеться": Цимбалюк із голим торсом показав, як повертає форму

Актор Тарас Цимбалюк зізнався, що через участь у проєкті "Танці з зірками" втратив 9 кілограмів, бо не тренувався у тренажерці.

Зараз він активно повертає форму заняттями в залі та харчуванням.

Як саме він це робить, Цимбалюк розписав у своєму Instagram.

"Після проєкту "Танці з зірками" почав трохи відновлювати графік тренувань, постити у сторіс вправи, і у вас почали з’являтися різні запитання : про дієту, кількість тренувань, час у залі тощо. Отже ,коротко відповім на кілька", - почав Тарас.

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"Нагадаю, я дуже здувся, втратив 9 кіло, це зроблене в жовтні", - написав Тарас

"Харчуюсь я зараз досить збалансовано-хаотично. Тобто, на особливих дієтах не сиджу, їм все підряд, але ввечері стараюсь себе обмежувати, хоча пів години тому ми з Тіною заточили велику Ніццу. Одним словом, я зараз їм все що мені заманеться, але без фанатизму", - зізнався Цимбалюк.

А це вже свіже фото актора

"Зараз, поки мені дозволяє зайнятість, тренуюсь від 2 до 5 разів на тиждень. Як правило 1 - 1,5 години... Намагаюся задіювати усі групи м’язів, прес качаю кожне тренування (звичайно, постійно чергуючи вправи), - поділився актор.

"Особисто для мене заняття спортом - це, в якійсь мірі, чудовий психолог. Коли системно тренуєшся, починаєш випрацьовувати в собі внутрішній секундомір, ноги самі ідуть робити наступний підхід. Думки чудово розкладаються по полицях, думаєш про речі, котрі здаються далекими в буденному житті..." - ділиться Цимбалюк

Нагадаємо, у жовтні Тарас Цимбалюк потрапив до списку найсексуальніших митців 2020 року.

Фото з Instagram