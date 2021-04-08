У ванні та в ліжку: дружина Монатіка показала відверті моменти в незвичайній фотосесії

Дружина Дмитра Монатіка Ірина поділилася новими кадрами з чуттєвої чорно-білої фотосесії. Жінку зняли у ліжку та в ванні, з мокрими косами та рушником на голові.

Ірина показала свій "день ледаря" фото з instagram ірини монатік

Перед камерою дружина співака релаксувала на ліжку, лежала у ванні та чепурилася перед дзеркалом

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Як відомо, в Монатіків є двоє синів, яких вони лише нещодавно показали світові, знявши в татовому автобіографічному кліпі.

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