У ванні та в ліжку: дружина Монатіка показала відверті моменти в незвичайній фотосесії

8 квітня 2021, 11:27

Дружина Дмитра Монатіка Ірина поділилася новими кадрами з чуттєвої чорно-білої фотосесії. Жінку зняли у ліжку та в ванні, з мокрими косами та рушником на голові.

 
Ірина показала свій "день ледаря"
фото з instagram ірини монатік
 
Перед камерою дружина співака релаксувала на ліжку, лежала у ванні та чепурилася перед дзеркалом
 

 
 
 
 
 
 

Як відомо, в Монатіків є двоє синів, яких вони лише нещодавно показали світові, знявши в татовому автобіографічному кліпі.

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