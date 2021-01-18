Дружина Монатіка показала чергові фото в купальнику: Модель із мене з розряду очікування-реальність

Дружина співака Дмитра Монатіка Ірина зізналася, що гарні фото з відпустки на Мальдівах, якими вона поповнює свій Instagram, дістаються їй непросто.

Надто коли в ролі фотографа виступає один із синів, а коханий чоловік та другий синок примудряються влізти у кадр.

"Коли попросила Платошу сфотографувати мене на тлі пальм (обожнюю, коли так зелено довкола). Чесно кажучи, для мене ще те завдання позувати, тим більше знаючи непосидючість дітей, це має бути блискавично", - поділилася Іра у фотоблозі.

Діма зі старшим сином зафотобомбили дружину й маму

"Модель із мене з розряду очікування-реальність", - додала вона.

Тим не менш, друге фото, зроблене 4-річним Платоном, зіркова мама таки вподобала.

Ірина захотіла красиво сфотографуватися на тлі пальм

На крайній випадок, ніхто не скасовував опцію селфі.

А ці знімки, вочевидь, уже робив коханий

Нагадаємо, Дмитро свою дружину вважає героїнею, адже вона прошла з ним "вогонь і мідні труби" та надихала тоді, коли в артиста опускалися руки.

Фото з Instagram Ірини та Дмитра Монатіків

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