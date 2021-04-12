Крук у купальнику показала, що стало з її тілом без регулярного спорту
Понеділок, 12 квітня 2021, 16:36
Телеведуча і спортсменка Валерія Крук обирала купальник перед відпочинком і заразом показала, як змінилося її тіло без регулярних занять спортом.
Спойлер: воно майже не змінилося.
Щоправда, на животі Лєри зараз нема таких явних кубиків пресу, але в іншому вона так само струнка і підтягнута.
Крук також наголосила, що її улюблений одяг – це купальники, а спортом цього року вона займалася лише кілька разів.
Восени минулого року Валерія відпочивала в Туреччині, а влітку їздила до Одеси.
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