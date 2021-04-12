Крук у купальнику показала, що стало з її тілом без регулярного спорту

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:36

Телеведуча і спортсменка Валерія Крук обирала купальник перед відпочинком і заразом показала, як змінилося її тіло без регулярних занять спортом.

Спойлер: воно майже не змінилося.

Щоправда, на животі Лєри зараз нема таких явних кубиків пресу, але в іншому вона так само струнка і підтягнута.

Крук також наголосила, що її улюблений одяг – це купальники, а спортом цього року вона займалася лише кілька разів.

 
Валерія додала, що її тіло тримає форму без спорту тому, що вона працює над ним усе життя 
 
Крім того, Крук знає, що робити, аби не мати млявої та сухої шкіри на тілі 

Восени минулого року Валерія відпочивала в Туреччині, а влітку їздила до Одеси


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