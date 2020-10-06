Крук випнула попу в бікіні на відпочинку у "райському місці"

Фітнес-модель і телеведуча Валерія Крук нарешті дочекалася свого відпочинку не в Одесі.

У компанії друзів спортивна красуня подалася до найпопулярнішого в умовах пандемії курорту – Туреччини.

Крук уже поділилася першими фото себе в бікіні та назвала місце свого відпочинку райським.

Лєра обрала розкішний готель на півострові Датча, що на південному заході Туреччини

"Фільтри і корекція кольору моя улюблена сьогодні зайві!", - запевнила Крук

"Дуже рада тут опинитися знову з великою компанією друзів... Тут точно райське місце, насолода для очей, естетичний оргазм і гастрономічний теж!" - зазначила Валерія

Якось Крук казала, що любить випити зранку , але і келих рожевого ввечері теж не завадить

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