Крук випнула попу в бікіні на відпочинку у "райському місці"

6 жовтня 2020, 13:02

Фітнес-модель і телеведуча Валерія Крук нарешті дочекалася свого відпочинку не в Одесі.

У компанії друзів спортивна красуня подалася до найпопулярнішого в умовах пандемії курорту – Туреччини.

Крук уже поділилася першими фото себе в бікіні та назвала місце свого відпочинку райським.

 
Лєра обрала розкішний готель на півострові Датча, що на південному заході Туреччини

 
"Фільтри і корекція кольору моя улюблена сьогодні зайві!", - запевнила Крук
 
"Дуже рада тут опинитися знову з великою компанією друзів... Тут точно райське місце, насолода для очей, естетичний оргазм і гастрономічний теж!" - зазначила Валерія
 
 
Якось Крук казала, що любить випити зранку, але і келих рожевого ввечері теж не завадить

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