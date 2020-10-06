Крук випнула попу в бікіні на відпочинку у "райському місці"
Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:02
Фітнес-модель і телеведуча Валерія Крук нарешті дочекалася свого відпочинку не в Одесі.
У компанії друзів спортивна красуня подалася до найпопулярнішого в умовах пандемії курорту – Туреччини.
Крук уже поділилася першими фото себе в бікіні та назвала місце свого відпочинку райським.
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