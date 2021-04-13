Могилевська у кросівках засвітила ніжки на київській набережній

45-річна співачка Наталія Могилевська вирішила пожвавити стрічку Instagram новими яскравими фото себе красивої.

Розмірковуючи про те, чим корисний локдаун та як займатися саморозвитком і шукати нові шляхи до себе, артистка показала ніжки на Дніпровській набережній у Києві.

"Я впевнена, що в ті часи, які сталися зараз, коли нас позбавили можливості спілкуватися один з одним і бувати в зовнішньому світі, що само собою підказує, що цей час для того, щоби звернути увагу на внутрішній світ, на стосунки сімейні і відносини з самим собою", - пише Наталя.

Як гадаєте, співачка і цього разу ноги підрехтувала у фоторедакторі?

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