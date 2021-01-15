"Гарний фотошоп": фани не впізнали напівголу Могилевську в карпатському чані

Співачка Наталія Могилевська, відпрацювавши концерти в Буковелі, вирішила заразом побалувати себе й відпочинком у Карпатах. Свій релакс у чані 45-річна зірка показала у Instagram, спантеличивши шанувальників.

Вони не одразу впізнали свою улюбленицю, а дехто запідозрив, що тут не обійшлося без фотошопу.

А ви впізнали Мгилевську? фото з instagram могилевської

"Дуже гарний фотошоп! Навіщо?! Ваша натуральність- це найкращій фотошоп... Ви гарна жінка на свої роки і повинні пишатися цим, і не треба прагнути в минуле...", - обурилася одна з підписниць Наталі.

"Це масочки з легким макіяжем із набору інста. Спасіння для вранішніх фото", - відповіла співачка.

Співачка похвалилася відпочинком у Карпатах

Нагадаємо, Могилевська засуджує секс "для здоров'я" та вважає, що жінка мусить бути цнотливою і всю свою енергію вкладати в одного чоловіка.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Могилевська згадала, як доводила себе до галюцинацій

Могилевська без мейкапу назвалася хом'яком. ВІДЕО