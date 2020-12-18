Могилевська у компанії тіктокерів перетворилася на Натусіка в леопарді. ВІДЕО
П'ятниця, 18 грудня 2020, 17:54
45-річна легенда української сцени Наталія Могилевська вирішила трішки побути Натусіком.
Піддавшись впливу сучасних трендів, артистка зняла кліп в тандемі з тіктокерамі ULove Home, охоплення аудиторії яких перевищує 30 мільйонів.
У цьому відеоексперименті звучить фраза "Натусік, залітай на шампусік", а сама Могилевська вдає з себе щось на кшталт реп-діви з американських хіп-хоп-кліпів.
До речі, роль діджея у відео грає друг Наталії, київський бізнесмен Олег Рижов, з яким співачці припусували роман.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
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