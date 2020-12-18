Могилевська у компанії тіктокерів перетворилася на Натусіка в леопарді. ВІДЕО

45-річна легенда української сцени Наталія Могилевська вирішила трішки побути Натусіком.

Піддавшись впливу сучасних трендів, артистка зняла кліп в тандемі з тіктокерамі ULove Home, охоплення аудиторії яких перевищує 30 мільйонів.

У цьому відеоексперименті звучить фраза "Натусік, залітай на шампусік", а сама Могилевська вдає з себе щось на кшталт реп-діви з американських хіп-хоп-кліпів.

До речі, роль діджея у відео грає друг Наталії, київський бізнесмен Олег Рижов, з яким співачці припусували роман.

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Напередодні Нового року Могилевська вирішила розважити фанатів яскравим та неочікуваним кліпом

На початку відео Наталя сама себе назвала легендою

А потім з'явилася Натусік

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