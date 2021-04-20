Модель Дементьєва в купальнику вразила тілом у стрибку

Українська модель Юліана Дементьєва активно пропагує здоровий спосіб життя та ділиться своїми тренуваннями у мережі.

А ще красуня демонструє результат цих занять на власному прикладі.

Днями вона виклала фото в купальнику під час неймовірного стрибка. На знімку Юліана наче справжня спортсменка.

Дементьєва одна з найбільш спортивних вітчизняних моделей

Юліана любить активні тренування, зокрема, кікбоксінг

У Дементьєвої є донька від чоловіка - колишнього депутата В'ячеслава Константіновського

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