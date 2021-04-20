Модель Дементьєва в купальнику вразила тілом у стрибку
Вівторок, 20 квітня 2021, 10:21
Українська модель Юліана Дементьєва активно пропагує здоровий спосіб життя та ділиться своїми тренуваннями у мережі.
А ще красуня демонструє результат цих занять на власному прикладі.
Днями вона виклала фото в купальнику під час неймовірного стрибка. На знімку Юліана наче справжня спортсменка.
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