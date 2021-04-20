Недарма худнула: Джамала в Єгипті заселфилася в купальнику
Вівторок, 20 квітня 2021, 15:43
Співачка Джамала зробила те, чого ще два роки тому робити не збиралася.
Вона показала фото в купальнику. Точніше – селфі. Але на ньому добре видно, що Джамала добряче схудла.
Себе в бікіні артистка сфотографувала на відпочинку в Єгипті, де вона перебуває з двома синами і татом, який їй допомагає.
Джамала ще в січні заявила, що починає худнути, і хоче скинути 10 кілограмів. Наприкінці березня вона важила 63 кілограми замість бажаних 59-ти.
Нагадаємо, нещодавно Джамала зізналася, що плакала через коментарі про її вагу після пологів.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії