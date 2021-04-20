Співачка Джамала зробила те, чого ще два роки тому робити не збиралася.

Вона показала фото в купальнику. Точніше – селфі. Але на ньому добре видно, що Джамала добряче схудла.

Себе в бікіні артистка сфотографувала на відпочинку в Єгипті, де вона перебуває з двома синами і татом, який їй допомагає.

У 2019-му році в інтерв'ю ТаблоID Джамала казала, що не виставлятиме фото в купальнику

Джамала ще в січні заявила, що починає худнути, і хоче скинути 10 кілограмів. Наприкінці березня вона важила 63 кілограми замість бажаних 59-ти.

Але гріх не показати тіло після кількох місяців ретельної роботи над собою

Джамалі залишилося скинути лише кілька кілограмів

Співачка вже помітно схудла

Нагадаємо, нещодавно Джамала зізналася, що плакала через коментарі про її вагу після пологів.