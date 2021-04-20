Співачка Джамала зробила те, чого ще два роки тому робити не збиралася.

Вона показала фото в купальнику. Точніше – селфі. Але на ньому добре видно, що Джамала добряче схудла.

Себе в бікіні артистка сфотографувала на відпочинку в Єгипті, де вона перебуває з двома синами і татом, який їй допомагає.

У 2019-му році в інтерв'ю ТаблоID Джамала казала, що не виставлятиме фото в купальнику

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Джамала ще в січні заявила, що починає худнути, і хоче скинути 10 кілограмів. Наприкінці березня вона важила 63 кілограми замість бажаних 59-ти.

Але гріх не показати тіло після кількох місяців ретельної роботи над собою

Джамалі залишилося скинути лише кілька кілограмів

Співачка вже помітно схудла

Але якщо з дієтою в Джамали все добре, то зі спортом складніше. Про це вона написала пост і зазразом показала себе в спортзалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Нагадаємо, нещодавно Джамала зізналася, що плакала через коментарі про її вагу після пологів.