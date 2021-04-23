Дзвоніть 911: небезпечна Maruv у новому кліпі трусила сідницями та цілилася з пістолета. ВІДЕО

П'ятниця, 23 квітня 2021, 14:47

Співачка Maruv представила кліп на спільну з румунським діджеєм та композитором Sickotoy композицію "Call 911". Відео, як завжди, заряджене еротикою, а героїня Ганни - озброєна пістолетом.

 
Фатальна жінка Maruv заманила чоловіка у пастку
 
"А от тепер телефонуй 911, чуваче..."

Шанувальників Maruv порадувала тверком коло стіни. А танцівниці її балету - шокували жорсткими бордельними сценами.

 
Співачка традиційно вабить сексі-рухами
 
 
 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: 

Нагадаємо, в лютому співачка відсвяткувала 30-річчя та лагідно обізвала себе сучкою.

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