Дзвоніть 911: небезпечна Maruv у новому кліпі трусила сідницями та цілилася з пістолета. ВІДЕО

Співачка Maruv представила кліп на спільну з румунським діджеєм та композитором Sickotoy композицію "Call 911". Відео, як завжди, заряджене еротикою, а героїня Ганни - озброєна пістолетом.

Фатальна жінка Maruv заманила чоловіка у пастку

"А от тепер телефонуй 911, чуваче..."

Шанувальників Maruv порадувала тверком коло стіни. А танцівниці її балету - шокували жорсткими бордельними сценами.

Співачка традиційно вабить сексі-рухами

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Нагадаємо, в лютому співачка відсвяткувала 30-річчя та лагідно обізвала себе сучкою.

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