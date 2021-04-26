Каменських із голим стегном розчинилася в моменті
Понеділок, 26 квітня 2021, 13:45
Співачка Настя Каменських нещодавно показувала свої фото в купальнику до схуднення та запевняла, що тепер приймає і любить себе у будь-якій вазі.
Зараз артистка, схоже, стала трішки пишнішою, але це не заважає їй хвалитися тілом в Instagram.
"Заплющити очі і розчинитися у моменті", - написала Каменських і виставила на камеру соковите стегно з-під парео.
Нагадаємо, нещодавно Настя зізналася, що фотошопить свої фото.
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