Каменських із голим стегном розчинилася в моменті

Співачка Настя Каменських нещодавно показувала свої фото в купальнику до схуднення та запевняла, що тепер приймає і любить себе у будь-якій вазі.

Зараз артистка, схоже, стала трішки пишнішою, але це не заважає їй хвалитися тілом в Instagram.

"Заплющити очі і розчинитися у моменті", - написала Каменських і виставила на камеру соковите стегно з-під парео.

"І не забути вдягти труси", - пишуть у коментарях Насті

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Нагадаємо, нещодавно Настя зізналася, що фотошопить свої фото.

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