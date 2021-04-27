"Любити-вбити": Хижняк у ванні показала свої весняні настрої. ФОТО

Вівторок, 27 квітня 2021, 12:16

Акторка Антоніна Хижняк висловила мінливість свого настрою в стильному, майже повністю чорно-білому фотосеті.

Як пояснила зірка "Спіймати Кайдаша", так на неї діє весна.

 
Хижняк у весняному настрої показалася в ванні
фото з instagram хижняк

"Весна. Настрій скаче прямо як на цих кадрах. Любити- вбити- сміятись-жаліти- плакати- (від горя-від щастя)- знову любити- втомитись- згоріти- тікати- - чекати сонце- чекати тепло- чекати щастя... У кого ще сезонні загострення?", - поділилася "Мотря".

 
"Сезонне загострення"
 
То любити чи вбити?
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, взимку Хижняк розсекретила свій роман із колегою за серіалом "Слід".

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