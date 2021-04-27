"Любити-вбити": Хижняк у ванні показала свої весняні настрої. ФОТО
Вівторок, 27 квітня 2021, 12:16
Акторка Антоніна Хижняк висловила мінливість свого настрою в стильному, майже повністю чорно-білому фотосеті.
Як пояснила зірка "Спіймати Кайдаша", так на неї діє весна.
"Весна. Настрій скаче прямо як на цих кадрах. Любити- вбити- сміятись-жаліти- плакати- (від горя-від щастя)- знову любити- втомитись- згоріти- тікати- - чекати сонце- чекати тепло- чекати щастя... У кого ще сезонні загострення?", - поділилася "Мотря".
Нагадаємо, взимку Хижняк розсекретила свій роман із колегою за серіалом "Слід".
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