"Любити-вбити": Хижняк у ванні показала свої весняні настрої. ФОТО

Акторка Антоніна Хижняк висловила мінливість свого настрою в стильному, майже повністю чорно-білому фотосеті.

Як пояснила зірка "Спіймати Кайдаша", так на неї діє весна.

Хижняк у весняному настрої показалася в ванні фото з instagram хижняк

"Весна. Настрій скаче прямо як на цих кадрах. Любити- вбити- сміятись-жаліти- плакати- (від горя-від щастя)- знову любити- втомитись- згоріти- тікати- - чекати сонце- чекати тепло- чекати щастя... У кого ще сезонні загострення?", - поділилася "Мотря".

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"Сезонне загострення"

То любити чи вбити?

Нагадаємо, взимку Хижняк розсекретила свій роман із колегою за серіалом "Слід".

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