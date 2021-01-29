"Після розлучення я взагалі не планувала ніяких стосунків": Антоніна Хижняк розказала про роман із колегою

Акторка Антоніна Хижняк розповіла про приємні зміни в своєму особистому житті: на зйомках серіалу "Слід" у неї зав'язалися стосунки з колегою, Олександром Боднаром.

Чоловік підкорив Тоню, яка після розлучення виховує 3-річного сина, своєю добротою, гумором, а ще тим, що він є донором крові.

Свою лавсторі пара розказала "СТБ".

Мабуть, фанатам "Спіймати Кайдаша" більше хотілося би, щоби "Мотря" закохалася в "Карпа", але... фото з instagram

"Чесно кажучи, після розлучення я взагалі не планувала ніяких стосунків. Мені здавалося, що в мене на це немає ресурсу. Я хотіла розібратися в собі, відновитися і психологічно, і морально. Але якось життя трохи по-іншому розпорядилося", - зізналася Хижняк.

"Скажу чесно, у мене не було якоїсь іскри. Коли я вперше побачила Сашу, нічого в мене не йокнуло в душі. Проте він мене зачепив своїм ставленням до життя, своєю щирістю, добротою і, звісно, почуттям гумору", - пригадала зірка "Спіймати Кайдаша".

Останнім часом Олександр часто з'являється в Instagram актриси фото з instagram хижняк

Зі слів 30-річної Антоніни, вона "довгенько придивлялася" до Олександра.

"А от коли Саша розповів мені про те, що він є донором крові (а у Саші рідкісна група — четверта негативна), я була просто вражена. Для мене це виявилося дуже важливим. Я навіть не очікувала від себе такого. А ще, знаєте, Саша мені постійно розказує про ті речі, які я сама хотіла б утілити в життя, але в мене ніколи на це не вистачає часу, а от він може! І це мене зачепило", - поділилася актриса.

Що ж до Сашка, то на нього, зокрема, сильне враження справило те, як мужньо поводилася Тоня, коли отримала складний перелам ноги на зйомках.

"Навіть незважаючи на біль, Тоня ніколи не скаржилася і завжди працювала. Раніше вона ніколи не дозволяла собі допомагати. Завжди говорила: "Я можу сама". Зараз, правда, я вже їй кажу: "Так, все, сідай, я сам зроблю", - розповів актор.

Хижняк розлучена та виховує 3-річного сина

Тоня не приховує, що хвилювалася, коли знайомила свого сина Максима з новим обранцем.

"Для мене як для мами цей момент був надзвичайно хвилюючим, адже я не буду знайомити сина з будь-ким. Я переживала, правда. Я хотіла, щоб Саша і Максим знайшли спільну мову. Але, слава Богу, мій син ще малий і до нього можна підібрати ключик. Одним словом, Саша впорався з цим завданням", - заявила вона.

"Я вважаю, що три роки - прекрасний вік. Звичайно, я хвилювався, але ми знайшли спільну мову. Ми часто разом граємося. Інколи навіть Максим питає про мене. Проте зараз ми ще знайомимося", - розповів Боднар.

Великих планів щодо спільного майбутнього пара поки що не будує.

"Поки що ми просто насолоджуємося одне одним. Ми не ховаємося ні від кого. А щодо планів… Зараз ми хочемо просто проводити якомога більше часу разом, а ще плануємо спільну відпустку", - резюмував Олександр.

Нагадаємо, партнер Хижняк за серіалом "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк нещодавно заручився. Причому своїй дівчині Тіні від красиво освідчився в ефірі "Танців з зірками".