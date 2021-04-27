Матвієнко пожалілася на зайві кіло та розказала про дієту

Співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно святкувала 40-річчя, розповіла про не дуже приємний вплив карантину на її життя. Зокрема, на фігуру.

Як виявилося, за рік Тоня набрала 7 кілограмів, яких тепер намагається позбутися.

Про це вона розказала в інтерв’ю "Фактам".

На запитання, як пандемія позначилася на їхньому стилі життя, Матвієнко зазначила:

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"Я за минулий рік не пошила собі жодної сценічної сукні".

А ще під час пандемії Тоня почала висаджувати тюльпани

"З позитивного, наприклад, те, що мій чоловік почав бігати вранці. Я намагаюся багато ходити пішки. Хочеться схуднути і добре виглядати. Я і на дієту сіла, тому що за рік набрала сім кілограмів", - зізналася співачка.

"Уранці випиваю склянку теплої води з лимоном. А потім починаю їсти. Моя дієта така, що треба їсти кожні 2-3 години. Порції ж повинні бути маленькі - по 100-150 грамів, а їжа корисною! Картоплі я взагалі не їм. Уникаю і солодкого, мучного", - поділилася Тоня.

Набрані кіло майже непомітні на співачці

"На сніданок може бути яйце і помідор. Перекушування - печене яблуко або апельсин. Іноді навіть морозиво собі можу дозволити. Припиняю їсти о шостій вечора. Крім того, стала звертати увагу на сон. Раніше я лягала спати після дванадцятої години. А треба до півночі", - зауважила Матвієнко.

Нагадаємо, у січні під час відпустки в Єгипті Тоня активно виставляла фото себе в купальнику.