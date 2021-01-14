Матвієнко посвітила тілом в купальнику посеред мангрових хащів. ФОТО
14 січня 2021, 18:01
Співоче подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян для зимових канікул обрали не райські Мальдіви чи розкішний Дубай, а звичний та бюджетний Єгипет.
І без фото в купальнику артистка не обійшлася.
Показалася Тоня у різних позах та локаціях, найцікавішою з яких стали так звані мангрові хащі.
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