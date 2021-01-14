Матвієнко посвітила тілом в купальнику посеред мангрових хащів. ФОТО

Четвер, 14 січня 2021, 18:01

Співоче подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян для зимових канікул обрали не райські Мальдіви чи розкішний Дубай, а звичний та бюджетний Єгипет.

І без фото в купальнику артистка не обійшлася.

Показалася Тоня у різних позах та локаціях, найцікавішою з яких стали так звані мангрові хащі.

 
Тоня релаксує в Єгипті
 
До речі, у листопаді Матвієнко теж була в Єгипті з мамою Ніною і молодшою дочкою
 
Такий у Тоні видався сонячний січень
 
 
Це Арсен так фотографував, що пів голови обрізав?
 
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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

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