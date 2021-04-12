Від 0 до 40: іменинниця Тоня Матвієнко поділилася архівними фото

Понеділок, 12 квітня 2021, 13:20

Співачка Тоня Матвієнко святкує день народження: зірці виповнилося 40. Ювілярка привітала себе в мережі зворушливою фотодобіркою, в якій показала себе "з пелюшок" і до сьогодні.

 
А цим фото дружина Арсена Мірзояна напередодні попрощалася зі своїми 30
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Нагадаємо, нещодавно Тоня з мамою, Ніною Матвієнко попозували разом у ошатних сукнях.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Матвієнко посвітила тілом в купальнику посеред мангрових хащів. ФОТО


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів