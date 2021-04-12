Від 0 до 40: іменинниця Тоня Матвієнко поділилася архівними фото

Співачка Тоня Матвієнко святкує день народження: зірці виповнилося 40. Ювілярка привітала себе в мережі зворушливою фотодобіркою, в якій показала себе "з пелюшок" і до сьогодні.

А цим фото дружина Арсена Мірзояна напередодні попрощалася зі своїми 30

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Нагадаємо, нещодавно Тоня з мамою, Ніною Матвієнко попозували разом у ошатних сукнях.

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