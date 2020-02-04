18-річна Біллі Айліш з'явилася в весняному Vogue: Я співала завжди. Це як носити спіднє

П'ятиразова лауреатка "Греммі" Біллі Айліш живе з батьками та не планує цього змінювати. 18-річна співачка порівнює спів із носінням спідньої білизни, а ще непокоїться, що її може спіткати доля юних зірок, які після гучної слави стають героями скандальних історій.

Разом зі своєю мамою Меггi дівчина дала інтерв'ю Vogue.

Фото Біллі Айліш для обкладинок Vogue зробили троє різних фотографів

Повне ім'я зірки - Біллі Айліш Пайрат Бейрд О'Коннел. Біллі - на честь дідуся Вільяма, який помер за кілька місяців до її народження. Айліш - бо так звали одну з сіамських близнючок, про яких батьки співачки подивилися документальний фільм. А Пайрат ("Pirat" - пірат), бо так майбутню сестричку став називати її брат Фіннеас.

Реклама:

18-річна співачка дала інтерв'ю удвох із мамою

"Я весь час чую цю одну фразу. Буцімто я - руйнівниця правил. Чи що я анти-поп чи ще щось. Мені лестить, що люди так думають, але де? Яке правило я зламала? Правило про те, щоби створювати класичну поп-музику та одягатися як дівчинка-дівчинка? Я ніколи не говорила, що не збираюся цього робити. Я просто цього не роблю", - поділилася Біллі.

"Може, люди бачать у мені руйнівницю правил, бо вони самі відчувають, що мусять слідувати правилам, а тут така я не роблю цього. Прекрасно, якщо завдяки мені хтось відчуває себе вільнішим для того, щоби робити те, чого справді хоче, а не те, чого від нього очікують. Що стосується мене, я ніколи не усвідомлювала, що від мене чогось очікують. Гадаю, ось як воно насправді - я ніколи не знала, що є якась річ, якій я маю слідувати. Ніхто мені такого лайна не говорив, тож я робила що хочу", - зазначила вона.

Фіннеас та Біллі були хоумскулерами. Дівчина має розлад, який заважає їй сприймати інформацію на слух, а ще страждає на синдром Туретта: від стресу, який викликає в неї математика, в співачки бувають тіки.

Першу пісню для укулеле Айліш написала в 7 років. Гітару та фортепіано опанувала за допомогою YouTube. А співала, скільки себе пам'ятає.

"Я співала завжди. Це як носити спіднє: воно просто весь час під низом, чим би ти не займалася", - пояснила вона.

Діджитал-обкладинку з Біллі намалювала 16-річна художниця з Росії Настя Ковтун

"Знаєте, завжди буває така дитина-співак, яка заявляє "Я вмію співати!", а потім стає перед тобою та співає? Пам'ятаю, як я таких ненавиділа. Дитина, яка робить це заради оплесків і гадає, що вона дивовижна, а її мама така "Так, вона стане тим, сим..." Я ніколи не ставила себе в цю категорію, тож довго не усвідомлювала, що я теж співачка", - поділилася Біллі.

У підлітковому віці в неї був період ненависті до свого тіла, депресії та суїцидальних думок. Тим, хто переживає те саме, Айліш радить одне: терпіння.

"Я росла фанаткою і завжди думала, що з ними (зірками) за х...йня? Усі ці скандали. Історія з Брітні (мається на увазі нервовий зрив Брітні Спірз на початку 2000-х). Ти дорослішаєш, думаючи, що вони гарненькі, вони худі, чому ж вони це прой...бують? Але чим дорослішою я ставала, тим більше розуміла, Боже мій, звісно, вони мали так вчинити. У свої найтемніші моменти я переживала, що стану стереотипом, на який, всі вважають, перетворюється кожен юний артист, бо як же інакше?", - зізналася вона.

"Торік, коли я сягнула найнижчої своєї точки під час туру в Європі, я хвилювалася, що в мене станеться зрив, і я поголю собі голову", - додала вона.

У грудні Біллі виповнилося 18. У програмі святкування був надувний батут, настільний футбол та піньята. Веганський шоколадний торт спекла мама. Співачці подобається жити з батьками, хоча популярність значно ускладнила їм усім життя.

"На щастя, я люблю моїх батьків. Люблю цей будинок. Мій брат постійно сюди приходить, бо йому хочеться, і ми йому теж подобаємося. Тож наразі це дуже хороший баланс", - поділилася вона.

Нагадаємо, Фіннеас помагає сестрі писати саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда.

Фото з Instagram Vogue та Біллі Айліш