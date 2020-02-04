18-річна Біллі Айліш з'явилася в весняному Vogue: Я співала завжди. Це як носити спіднє
П'ятиразова лауреатка "Греммі" Біллі Айліш живе з батьками та не планує цього змінювати. 18-річна співачка порівнює спів із носінням спідньої білизни, а ще непокоїться, що її може спіткати доля юних зірок, які після гучної слави стають героями скандальних історій.
Разом зі своєю мамою Меггi дівчина дала інтерв'ю Vogue.
Повне ім'я зірки - Біллі Айліш Пайрат Бейрд О'Коннел. Біллі - на честь дідуся Вільяма, який помер за кілька місяців до її народження. Айліш - бо так звали одну з сіамських близнючок, про яких батьки співачки подивилися документальний фільм. А Пайрат ("Pirat" - пірат), бо так майбутню сестричку став називати її брат Фіннеас.
"Я весь час чую цю одну фразу. Буцімто я - руйнівниця правил. Чи що я анти-поп чи ще щось. Мені лестить, що люди так думають, але де? Яке правило я зламала? Правило про те, щоби створювати класичну поп-музику та одягатися як дівчинка-дівчинка? Я ніколи не говорила, що не збираюся цього робити. Я просто цього не роблю", - поділилася Біллі.
"Може, люди бачать у мені руйнівницю правил, бо вони самі відчувають, що мусять слідувати правилам, а тут така я не роблю цього. Прекрасно, якщо завдяки мені хтось відчуває себе вільнішим для того, щоби робити те, чого справді хоче, а не те, чого від нього очікують. Що стосується мене, я ніколи не усвідомлювала, що від мене чогось очікують. Гадаю, ось як воно насправді - я ніколи не знала, що є якась річ, якій я маю слідувати. Ніхто мені такого лайна не говорив, тож я робила що хочу", - зазначила вона.
Фіннеас та Біллі були хоумскулерами. Дівчина має розлад, який заважає їй сприймати інформацію на слух, а ще страждає на синдром Туретта: від стресу, який викликає в неї математика, в співачки бувають тіки.
Першу пісню для укулеле Айліш написала в 7 років. Гітару та фортепіано опанувала за допомогою YouTube. А співала, скільки себе пам'ятає.
"Я співала завжди. Це як носити спіднє: воно просто весь час під низом, чим би ти не займалася", - пояснила вона.
"Знаєте, завжди буває така дитина-співак, яка заявляє "Я вмію співати!", а потім стає перед тобою та співає? Пам'ятаю, як я таких ненавиділа. Дитина, яка робить це заради оплесків і гадає, що вона дивовижна, а її мама така "Так, вона стане тим, сим..." Я ніколи не ставила себе в цю категорію, тож довго не усвідомлювала, що я теж співачка", - поділилася Біллі.
У підлітковому віці в неї був період ненависті до свого тіла, депресії та суїцидальних думок. Тим, хто переживає те саме, Айліш радить одне: терпіння.
"Я росла фанаткою і завжди думала, що з ними (зірками) за х...йня? Усі ці скандали. Історія з Брітні (мається на увазі нервовий зрив Брітні Спірз на початку 2000-х). Ти дорослішаєш, думаючи, що вони гарненькі, вони худі, чому ж вони це прой...бують? Але чим дорослішою я ставала, тим більше розуміла, Боже мій, звісно, вони мали так вчинити. У свої найтемніші моменти я переживала, що стану стереотипом, на який, всі вважають, перетворюється кожен юний артист, бо як же інакше?", - зізналася вона.
"Торік, коли я сягнула найнижчої своєї точки під час туру в Європі, я хвилювалася, що в мене станеться зрив, і я поголю собі голову", - додала вона.
У грудні Біллі виповнилося 18. У програмі святкування був надувний батут, настільний футбол та піньята. Веганський шоколадний торт спекла мама. Співачці подобається жити з батьками, хоча популярність значно ускладнила їм усім життя.
"На щастя, я люблю моїх батьків. Люблю цей будинок. Мій брат постійно сюди приходить, бо йому хочеться, і ми йому теж подобаємося. Тож наразі це дуже хороший баланс", - поділилася вона.
Нагадаємо, Фіннеас помагає сестрі писати саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда.
Фото з Instagram Vogue та Біллі Айліш