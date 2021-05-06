Вагітна Осадча в легких шортиках показалася на турецькому відпочинку з Горбуновим

Четвер, 6 травня 2021, 13:44

Зіркове подружжя, Катерина Осадча та Юрій Горбунов, які чекають на другу спільну дитину, вирішили поки не гаяти часу та активно відпочити в теплих краях.

Пара тусить у Туреччині та поповнює свої Instagram ідилічними фото.

 
Осадча вже не приховує свою вагітність, але й спеціально на камеру животик не виставляє
 
37-річна телеведуча стане мамою втретє
 
Зіркова пара відпочиває в Туреччині
 
 
 
 
 
 
 
Юра в теплих краях теж на стилі
 
 
Спільному синові Осадчої та Горбунова, Іванкові вже 4

Нагадаємо, в лютому Катя з Юрою відсвяткували четверту річницю весілля. 

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова 

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