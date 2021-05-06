Вагітна Осадча в легких шортиках показалася на турецькому відпочинку з Горбуновим
6 травня 2021, 13:44
Зіркове подружжя, Катерина Осадча та Юрій Горбунов, які чекають на другу спільну дитину, вирішили поки не гаяти часу та активно відпочити в теплих краях.
Пара тусить у Туреччині та поповнює свої Instagram ідилічними фото.
Нагадаємо, в лютому Катя з Юрою відсвяткували четверту річницю весілля.
Фото з Instagram Осадчої та Горбунова
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