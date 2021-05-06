Вагітна Осадча в легких шортиках показалася на турецькому відпочинку з Горбуновим

Зіркове подружжя, Катерина Осадча та Юрій Горбунов, які чекають на другу спільну дитину, вирішили поки не гаяти часу та активно відпочити в теплих краях.

Пара тусить у Туреччині та поповнює свої Instagram ідилічними фото.

Осадча вже не приховує свою вагітність, але й спеціально на камеру животик не виставляє

37-річна телеведуча стане мамою втретє

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Зіркова пара відпочиває в Туреччині

Юра в теплих краях теж на стилі

Спільному синові Осадчої та Горбунова, Іванкові вже 4

Нагадаємо, в лютому Катя з Юрою відсвяткували четверту річницю весілля.

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова

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Осадча показала себе на початку модельної кар'єри. ФОТО