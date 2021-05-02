Осадча офіційно підтвердила, що чекає на третю дитину

Телеведуча Катерина Осадча, яка останнім часом інтригувала шанувальників деякими змінами у своїй фігурі, офіційно підтвердила, що їм не здалося. 37-річна зірка справді при надії.

Про це вона сказала співачці Олі Поляковій, і радісна новина пролунала в випуску програми "Світське життя".

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Полякова, спілкуючись із Осадчою під час відпочинку в Туреччині, поцікавилася, чи можна ту вітати, або ж Катя просто добре поснідала.

"Так, ми з Юрою чекаємо на поповнення", - зізналася телеведуча.

"Загадуйте бажання - вони обов‘язково збуваються!", - написав у своєму Instagram Горбунов, вітаючи з Великоднем, і показав дружину з животиком.

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Як відомо, для Каті майбутня дитинка стане третьою. Від попереднього шлюбу жінка має 18-річного сина Іллю, а від союзу з Горбуновим - 4-річного Івана.

Фото з Instagram Горбунова та Осадчої

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