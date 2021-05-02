Осадча офіційно підтвердила, що чекає на третю дитину
Телеведуча Катерина Осадча, яка останнім часом інтригувала шанувальників деякими змінами у своїй фігурі, офіційно підтвердила, що їм не здалося. 37-річна зірка справді при надії.
Про це вона сказала співачці Олі Поляковій, і радісна новина пролунала в випуску програми "Світське життя".
Переглянути цей допис в Instagram
Полякова, спілкуючись із Осадчою під час відпочинку в Туреччині, поцікавилася, чи можна ту вітати, або ж Катя просто добре поснідала.
"Так, ми з Юрою чекаємо на поповнення", - зізналася телеведуча.
"Загадуйте бажання - вони обов‘язково збуваються!", - написав у своєму Instagram Горбунов, вітаючи з Великоднем, і показав дружину з животиком.
Як відомо, для Каті майбутня дитинка стане третьою. Від попереднього шлюбу жінка має 18-річного сина Іллю, а від союзу з Горбуновим - 4-річного Івана.
Фото з Instagram Горбунова та Осадчої
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
powered by lun.ua