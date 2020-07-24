Рокери теж танцюють: Саніна із The Hardkiss іде на "Танці з зірками"

Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна вирішила зламати стереотип про те, що рокери не танцюють.

Для цього співачка йде на телешоу "Танці з зірками".

"Рокери не танцюють – з такою установкою я жила багато років, хоча глибоко в душі я хотіла побачити себе у танці. Навіть на сцені я не стою біля стійки з мікрофоном, я рухаюсь, і мені подобається дивитися, як люди сприймають це. Тож, я вирішила, що у мене одне життя, і чому б не спробувати потанцювати, якщо цього хочеться, та зламати стереотипи про нетанцюючих рокерів", - зазначила Юля.

"У мене є мета – навчитися танцювати, мета мого партнера – перемогти у шоу, тож у нас чудовий "коктейль", який допоможе здійснити мрії. Чекайте вже восени на наші запальні та неповторні танці", - заявила Саніна та передала естафету колезі Славі Камінській.

Нагадаємо, раніше про свою участь у телетанцях повідомили Санта Дімопулос, Надія Мейхер і Тарас Цимбалюк.