Рокери теж танцюють: Саніна із The Hardkiss іде на "Танці з зірками"
Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна вирішила зламати стереотип про те, що рокери не танцюють.
Для цього співачка йде на телешоу "Танці з зірками".
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Ну що, друзі! Я приймаю #танціззіркамиchallenge від @petrozhitskaya та передаю @babaslavka Я готова! Рокери затанцюють! Ви зі мною?! 💋 @tanci1plus1
"Рокери не танцюють – з такою установкою я жила багато років, хоча глибоко в душі я хотіла побачити себе у танці. Навіть на сцені я не стою біля стійки з мікрофоном, я рухаюсь, і мені подобається дивитися, як люди сприймають це. Тож, я вирішила, що у мене одне життя, і чому б не спробувати потанцювати, якщо цього хочеться, та зламати стереотипи про нетанцюючих рокерів", - зазначила Юля.
"У мене є мета – навчитися танцювати, мета мого партнера – перемогти у шоу, тож у нас чудовий "коктейль", який допоможе здійснити мрії. Чекайте вже восени на наші запальні та неповторні танці", - заявила Саніна та передала естафету колезі Славі Камінській.
Нагадаємо, раніше про свою участь у телетанцях повідомили Санта Дімопулос, Надія Мейхер і Тарас Цимбалюк.