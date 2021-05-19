Кохані люди поруч: Бадоєв зустрівся з колишньою та її чоловіком

Режисер Алан Бадоєв неодноразово демонстрував, що залишився у гарних стосунках з ексдружиною та мамою його єдиної дитини Лоліти – Жанною Бадоєвою.

Більше того, Алан навіть чудово ладнає з чоловіком Жанни, Василем.

Свого часу Бадоєв влаштував колишній весілля в Італії, де вона тепер живе. А нещодавно зустрівся з нею та її чоловіком і виклав спільне фото в Instagram.

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До речі, нещодавно Алан в інтерв'ю Маші Єфросиніній сказав, що таку людину, як Жанна, він більше ніколи не зустріне.

Нагадаємо, Жанна та Алан Бадоєви були у шлюбі 9 років і розлучилися у 2012-му. Залишившись друзями, вони досі спілкуються і проводять час разом.