Режисер Алан Бадоєв називає колишню дружину, телеведучу Жанну Бадоєву своїм "тотемом" і впевнений, що ніколи не зустріне таку як вона.

Про те, чому розпався їхній союз, а ще про виховання дітей, про наркотики та секс чоловік поговорив із Машею Єфросиніною в її YouTube-шоу "Экзамен".

Жанна та Алан розлучилися в 2012-му році. А в 2015-му Бадоєв влаштував колишній весілля з її нинішнім чоловіком

"Жанна повністю змінила моє життя, навчила, як треба жити. Це жінка, котра вдихнула, мабуть, половину всього, що сьогодні можна побачити в Алані Бадоєві. Вона була людиною, яку мені хотілося наслідувати в усьому: в легкості буття та житті", - поділився Алан.

"У Жанни є таке вміння, якому я вчуся досі: легко розставатися з людьми, наче зачиняєш двері, без образ та сварок. Вона завжди робить одне попередження подрузі або другу і чесно каже, що їй не подобається. Якщо це не подіяло, більше ніхто їй не додзвониться", - розказав він.

Як пригадує режисер, рішення розлучитися було нелегким. Але його довелося прийняти, оскільки вони з Жанною розуміли, що пристрасті між ними більше нема.

"Далі підуть сварки, а в нас діти. Діти ніколи не мають бачити сварки, вони мають бачити лише любов. Ми входили в цей шлюб через неймовірну дружбу, і нам було важливо лишитися друзями: і для дітей, і для себе. Жанна - мій тотем, і таку людину я не зустріну більше ніколи", - запевнив Бадоєв.

Як відомо, експодружжя підтримує теплі стосунки, і коли Алану кепсько на душі, навіть телефонна розмова з Жанною дає "міцну підзарядку".

Доньку Лоліту, яку подарувала йому Жанна, режисер називає "своїм повітрям"

Серед основних принципів виховання їхніх дітей, Бориса та Лоліти, режисер називає відсутність заборон та щирість. Зокрема, Алан відверто розмовляв із ними про цигарки, алкоголь та наркотики, доносив, що вони не є виходом із тяжких ситуацій. Тема сексу в родині Бадоєвих теж не є табу.

"Ми почали говорити з сином на цю тему ще з 11 років. У нас у родині в цілому прийнято говорити про секс. Наші діти знали, коли ми займаємося сексом із Жанною. Травмує дітей виключно те, коли ти робиш вигляд, що сексу нема, а він є", - пояснив свою позицію режисер.

Нагадаємо, Борис - син Жанни від першого шлюбу. Спільній же доньці експодружжя, Лоліті вже 16.

Фото пресслужби, з Instagram Бадоєва

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