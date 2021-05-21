Каменських у п'янкому відео пристрасно покрутила голими стегнами

21-го травня співачка Настя Каменських презентувала альбом "Красное вино" та однойменний кліп.

У відео NK у червоній сукні з розрізами пристрасно і сексуально танцює, демонструючи оголені стегна.

"Ця реальність знайома кожній дівчині. У ній вона перетворюється на фатальну палку красуню, яка в теплу літню ніч забуває про скутість і насолоджується собою й танцем. Вона впевнена у своїй красі. Її образ п'янить чоловіка сильніше, ніж вино, і розпалює в ньому полум'я пристрасті. Таку жінку просто неможливо забути", - описала задум кліпу Каменських.

Винограду в кліпі немає, червоного вина - теж

Настя та її танці - головні персонажі "винного" відео

Це Каменських і називає розкутістю

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