"Афродіта" Морозюк посвітила глибоким декольте і попою в купальнику. ФОТО
Понеділок, 24 травня 2021, 17:00
Колишня дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина гайнула на турецький курорт. Жіночка вже наробила гарних фото себе у відпускових луках та поділилася ними в мережі.
Наприклад, спеціально для вечері в грецькому ресторані Іра придумала собі образ Афродіти.
Нагадаємо, Морозюки розійшлися в 2019-му році, але спортсмен продовжує фінансово утримувати ексдружину. На думку Ірини, саме так має чинити нормальний чоловік.
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