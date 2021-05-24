"Афродіта" Морозюк посвітила глибоким декольте і попою в купальнику. ФОТО

Колишня дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина гайнула на турецький курорт. Жіночка вже наробила гарних фото себе у відпускових луках та поділилася ними в мережі.

Наприклад, спеціально для вечері в грецькому ресторані Іра придумала собі образ Афродіти.

Образ Афродіти в виконанні Ірини Морозюк фото з instagram морозюк

Богиня!

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Нагадаємо, Морозюки розійшлися в 2019-му році, але спортсмен продовжує фінансово утримувати ексдружину. На думку Ірини, саме так має чинити нормальний чоловік.

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