"Незайманка, мілфа, шльондра - це неважливо": Морозюк пояснила, чому ексчоловік утримує її після розлучення

Колишня дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина вважає цілком правильним те, що після розлучення він продовжує її утримувати. На думку білявки, саме так і має чинити справжній чоловік, який "відповідає за тих, кого приручив".

А вона ж, зі свого боку - йому коритися.

Свою позицію Іра докладно пояснила в Instagram.

Ірина Морозюк не приховує, що її утримує колишній фото з instagram морозюк

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Зі слів блогерки, її часто запитують, яким має бути її ідеал. І хоча нічого ідеального не існує, вона вирішила перелічити якості, котрими мусить володіти "той, хто бажає носити звання" її чоловіка.

Морозюк підкреслила, що вважає чоловічу стать сильнішою фізично, але взагалі вважає некоректним порівнювати чоловіка та жінку, мовляв, це абсолютно різні істоти, "починаючи з рівня інтелекту, закінчуючи пісями".

"Чоловік, на відміну від жінки, не може ображатися. Засмучуватися - так, але ніяк не ображатися. Ображаються слабкі, тендітні жінки. У чоловіка не може бути проблем. У нього справи, які він вирішує. Проблеми можуть бути в жінок. І коли їй не під силу їх вирішити, вони перетворюються на чергові справи чоловіка", - зазначила Ірина.

Блогерка вирішила пояснити, хто ж він такий, справжній чоловік

На думку Морозюк, чоловік не може дозволити собі такого "задоволення" як істерика, а також не може конкурувати чи воювати з жінкою.

"Це абсолютно неприпустимо, в моєму розумінні. Ця боротьба ніколи не буде рівною. Це як бити лежачого. Це найнижчий рівень, до якого може опуститися власник члена", - наголосила вона.

І, найголовніше, чоловік не має права думати, що він нічого нікому не зобов'язаний.

"Справжнього чоловіка, якщо він справжній - ні про що просити не треба. Він по факту зобов'язаний. А зобов'язаний тому, що вважає себе сильнішим. А якщо хоче вважати себе таким, то зобов'язаний відповідати... інакше zara women підготувала нові вбрання йому", - написала Морозюк.

На думку Іри, чоловік "по факту зобов'язаний". А якщо ні - то йому дорога в Zara Women

"І неважливо, для чого була обрана жінка, для шлюбу, стосунків або сексу... Незайманка, мілфа, шльондра - це неважливо. Це був його конкретний вибір", - підкреслила вона.

"І тому мені дикий ваш подив, що мене забезпечує колишній чоловік після того, як ми розлучилися. Тому що - це якраз і є основною якістю нормального чоловіка. Нести відповідальність за тих, кого ми приручили. Разом ми чи ні", - пояснила Морозюк.

Також вона додала, що не є феміністкою, "гордо приймає позицію слабкою статі" та завжди буде покірлива чоловікові, який любить її, турбується про неї та поважає.

Як відомо, в Ірини від Миколи є 5-річний син. Про свій розрив із чоловіком Морозюк оголосила в травні, пояснивши його тим, що "почуття охололи". За домовленістю, Микола щомісяця видає колишній певну суму грошей. Зокрема спортсмен оплачує їй оренду квартири у Новопечерських Липках, яка становить дві тисячі доларів.

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