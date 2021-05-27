Кароль у білому влаштувала ніжну постільну фотосесію

Співачка Тіна Кароль у білих вбраннях млосно попозувала на білій постілі.

У такий ефектний спосіб артистка представила у Instagram своє нове творіння: колаборацію з брендом постільної білизни.

Тіна знялася в ніжній білосніжній фотосесії фото з instagram кароль

Тепер фанати артистки зможуть спати на " Tina Karol" із бамбуку та шовку

До речі, тим часом у TikTok Тіна анонсувала ще одну цікавинку: свій виступ на цьогорічному Atlas Weekend. Для фанів співачка готує особливе ciber show, а для того, щоби зіграти з нею на одній сцені, на фестиваль прилетить барабанщик Джастіна Бібера Девон Тейлор.

Нагадаємо, нещодавно Кароль зізналася, що страшенно соромиться оголюватися перед камерою.

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