Кароль у білому влаштувала ніжну постільну фотосесію
Четвер, 27 травня 2021, 13:57
Співачка Тіна Кароль у білих вбраннях млосно попозувала на білій постілі.
У такий ефектний спосіб артистка представила у Instagram своє нове творіння: колаборацію з брендом постільної білизни.
До речі, тим часом у TikTok Тіна анонсувала ще одну цікавинку: свій виступ на цьогорічному Atlas Weekend. Для фанів співачка готує особливе ciber show, а для того, щоби зіграти з нею на одній сцені, на фестиваль прилетить барабанщик Джастіна Бібера Девон Тейлор.
@tinakarol
Нарешті офлайн! Чекаю тебе на моєму концерті на @atlasweekend. 5 та 6 липня! ❤️ #atlasweekend #тинахорошийпарень♬ оригинальный звук - Тина Кароль
Нагадаємо, нещодавно Кароль зізналася, що страшенно соромиться оголюватися перед камерою.
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