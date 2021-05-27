Кароль у білому влаштувала ніжну постільну фотосесію

Четвер, 27 травня 2021, 13:57

Співачка Тіна Кароль у білих вбраннях млосно попозувала на білій постілі.

У такий ефектний спосіб артистка представила у Instagram своє нове творіння: колаборацію з брендом постільної білизни.

 
Тіна знялася в ніжній білосніжній фотосесії
фото з instagram кароль 
 
Тепер фанати артистки зможуть спати на "Tina Karol" із бамбуку та шовку
 
 
Думає про Дана Балана
 

До речі, тим часом у TikTok Тіна анонсувала ще одну цікавинку: свій виступ на цьогорічному Atlas Weekend. Для фанів співачка готує особливе ciber show, а для того, щоби зіграти з нею на одній сцені, на фестиваль прилетить барабанщик Джастіна Бібера Девон Тейлор.

@tinakarol

Нарешті офлайн! Чекаю тебе на моєму концерті на @atlasweekend. 5 та 6 липня! ❤️ #atlasweekend #тинахорошийпарень

♬ оригинальный звук - Тина Кароль

Нагадаємо, нещодавно Кароль зізналася, що страшенно соромиться оголюватися перед камерою.

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