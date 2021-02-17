Кароль зізналася, що соромиться оголюватися та лиже тарілки
Співачка Тіна Кароль відверто зізналася в деяких "грішках". Виявляється, стильна та вишукана артистка не може втриматися, щоби не облизати тарілку після страви.
Що їй смакує найбільше, Тіна розказала тіктокеру Олегу Машуковському, погравши з ним у "Було/Не було".
Зі слів Кароль, облизувати тарілку після їжі - "це найчарівніше заняття". Надто коли в ній був торт.
"Але я його не їла вже дуже давно. На дієті", - вточнила зірка.
І якщо від поїдання заборонених смаколиків Кароль іще може втриматися, то від гризіння нігтів - ні.
"Переживаю - починаю гризти нігті. Весь манікюр з'їдаю", - пожалілася вона.
До слова, дискомфорт співачка відчуває, коли їй доводиться оголюватися на публіці. Вона зізналася, що кожен раз соромиться.
А ще Тіна повідала, що, попри карантин, регулярно ходить без маски.
"Every day. Порушую", - заявила зірка.
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Нагадаємо, якось Кароль пояснювала, чому їй ніяк не можна скидати вагу до 50 кілограмів.
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