Єфросиніна в чорному купальнику покрасувалася на мексиканському пляжі
Неділя, 30 травня 2021, 13:12
Телеведуча Маша Єфросиніна, котра гайнула святкувати свій 42-ий день народження до Мексики, поділилася пляжними фото.
"Присмеркове спокійне море здатне зняти всі тривоги та дурні думки, Манечко!", - завжди говорив мій тато! Та був правий! Заради таких пляжів варто долати тисячі кілометрів...", - запевнила зірка.
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Нагадаємо, днями Маша докладно пояснила, як їй вдається зберігати молодий та свіжий вигляд, не роблячи при цьому "обколоту морду".
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