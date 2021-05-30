Єфросиніна в чорному купальнику покрасувалася на мексиканському пляжі

Телеведуча Маша Єфросиніна, котра гайнула святкувати свій 42-ий день народження до Мексики, поділилася пляжними фото.

Єфросиніна в Мексиці посвітила струнким тілом на пляжі

"Присмеркове спокійне море здатне зняти всі тривоги та дурні думки, Манечко!", - завжди говорив мій тато! Та був правий! Заради таких пляжів варто долати тисячі кілометрів...", - запевнила зірка.

Телеведучій днями виповнилося 42

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Нагадаємо, днями Маша докладно пояснила, як їй вдається зберігати молодий та свіжий вигляд, не роблячи при цьому "обколоту морду".

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