"Мій янгол": Єфросиніна привітала красуню-доньку з 17-річчям
Вівторок, 16 лютого 2021, 14:00
Телеведуча Маша Єфросиніна святкує день народження свого первістка, доньки Нани, якій виповнилося 17. Свою дівчинку, яка зараз навчається в Канаді, зіркова мама привітала в Instagram.
"Моя Нана, ти найнеймовірніша дівчинка в світі! З днем народження тебе, мій янгол", - написала вона.
Як відомо, в Маші та її чоловіка Тимура Хромаєва є ще син Олександр, якому 6 років.
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