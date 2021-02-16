"Мій янгол": Єфросиніна привітала красуню-доньку з 17-річчям

Телеведуча Маша Єфросиніна святкує день народження свого первістка, доньки Нани, якій виповнилося 17. Свою дівчинку, яка зараз навчається в Канаді, зіркова мама привітала в Instagram.

"Моя Нана, ти найнеймовірніша дівчинка в світі! З днем народження тебе, мій янгол", - написала вона.

У 41-річної Маші вже майже зовсім доросла донька фото з instagram єфросиніної

Нані виповнилося 17

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Як відомо, в Маші та її чоловіка Тимура Хромаєва є ще син Олександр, якому 6 років.

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