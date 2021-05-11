Єфросиніна в яскравому луці запланувала втечу з чоловіком
Телеведучи Маша Єфросиніна, як і всі ми, цієї весни вже зачекалася на тепло. Настанню травня вона присвятила допис у Instagram.
"Отже, ось кілька пунктів із мого плану на найбільш обожнюваний сезон:
- В офіс не машиною, а пішки!
- Дорогою матча на фундучному молоці!
- Одягатися в яскраве!
- Втеча з чоловіком...", - поділилася Маша.
"Сонячний травню, нарешті ти настав", - пораділа вона.
Як відомо, Єфросиніна і Тимур Хромаєв в серпні святкуватимуть 18-ту річницю весілля. Торік пара вирішила пожвавити своє інтимне життя та купила секс-гойдалку.
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