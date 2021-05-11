Єфросиніна в яскравому луці запланувала втечу з чоловіком

Телеведучи Маша Єфросиніна, як і всі ми, цієї весни вже зачекалася на тепло. Настанню травня вона присвятила допис у Instagram.

Маша та її весняний лук фото з instagram єфросиніної

"Отже, ось кілька пунктів із мого плану на найбільш обожнюваний сезон:

- В офіс не машиною, а пішки!

- Дорогою матча на фундучному молоці!

- Одягатися в яскраве!

- Втеча з чоловіком...", - поділилася Маша.

У телеведучої серйозні плани

"Сонячний травню, нарешті ти настав", - пораділа вона.

Як відомо, Єфросиніна і Тимур Хромаєв в серпні святкуватимуть 18-ту річницю весілля. Торік пара вирішила пожвавити своє інтимне життя та купила секс-гойдалку.

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