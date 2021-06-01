Зеленський у майці та шортах похвалився біцепсами та "млинцями"
Вівторок, 1 червня 2021, 10:27
У перший день літа президент Володимир Зеленський вирішив похвалитися своєю фізичною формою, та, певно, мотивувати всіх на заняття спортом.
Гарант показався під час ранкового тренування у майці та шортах.
"У кожного свої "блинчики" на сніданок! Всім гарного дня!!!", - написав Зеленський.
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