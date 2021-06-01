Зеленський у майці та шортах похвалився біцепсами та "млинцями"

У перший день літа президент Володимир Зеленський вирішив похвалитися своєю фізичною формою, та, певно, мотивувати всіх на заняття спортом.

Гарант показався під час ранкового тренування у майці та шортах.

"У кожного свої "блинчики" на сніданок! Всім гарного дня!!!", - написав Зеленський.

Про спортивні досягнення Зеленського написано і нафотографовано уже багато

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

43 за паспортом, 30 в душі: іменинник Зеленський у спортзалі похвалився голими біцепсами

Зеленський похвалився своїм спортивним ранком. ФОТО

Як Зеленський у Брюсселі під час серйозного інтерв’ю педалі крутив