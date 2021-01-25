43 за паспортом, 30 в душі: іменинник Зеленський у спортзалі похвалився голими біцепсами

25-го січня свято не лише у студентів і Тетян. Президент Володимир Зеленський цього дня став на рік старший.

Гаранту виповнилося 43, і своє свято він розпочав о 7-й ранку в спортзалі.

Зеленський у майці зробив селфі та заявив, що почувається на 30 років.

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До речі, Зеленський давненько не постив фото зі спортзали. А на пробіжці ми його бачили ще влітку минулого року.

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