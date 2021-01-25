43 за паспортом, 30 в душі: іменинник Зеленський у спортзалі похвалився голими біцепсами

25 січня 2021, 09:43

25-го січня свято не лише у студентів і Тетян. Президент Володимир Зеленський цього дня став на рік старший. 

Гаранту виповнилося 43, і своє свято він розпочав о 7-й ранку в спортзалі. 

Зеленський у майці зробив селфі та заявив, що почувається на 30 років.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

До речі, Зеленський давненько не постив фото зі спортзали. А на пробіжці ми його бачили ще влітку минулого року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Легке запаморочення та метелики": дружина привітала Зеленського з 42-річчям

"Моє щастя – це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з 42-річчям


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів