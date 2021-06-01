Стужук у перший день літа притулилася до Шатирка на яхті та зібралася в Крим
1 червня 2021, 17:09
Блогерка Софія Стужук зустріла літо у Каліфорнії разом зі своїм другом Андрієм Шатирком.
Багатодітна мама попритулялася до учасника "Холостячки" на яхті та перелічила свої плани на літо.
По-перше, Соня хоче зустріти важливу людину. Мабуть, йдеться про коханого чоловіка.
По-друге, їй раптом закортіло з’їздити в окупований Крим. Цікаво, як вона туди діставатиметься – через український кордон, де доведеться стояти кілька годин у черзі, чи обере швидший, але незаконний шлях через Москву.
Також Стужук збирається нарешті привести своє тіло у бажану форму, але не обжиратися черешнями та кавунами.
А ще Стужук хоче злітати кудись до Європи.
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Нагадаємо, Софія з квітня живе у Лос-Анджелесі разом із дітьми, Андрієм Шатирком та своєю мамою.
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