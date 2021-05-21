Іменинниця Стужук показала нові фото в бікіні та пообіцяла жити в кайф

Блогерці Софії Стужук виповнилося 26, і вона вирішила підбити деякі підсумки.

У своєму Instagram сексі-матуся поділилася новими фото в купальнику та похвалилася своїм багатим досвідом і насиченим життя.

А ще Соня пообіцяла собі і далі жити в кайф.

Софія зауважила, що люди дивуються, скільки всього вона встигла для свого молодого віку

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"До своїх 26 я вже встигла вийти заміж, народити трьох дітей, втратити одну вагітність, 2 рази піти від чоловіка і пережити його смерть... Розвинути блог до майже 6 млн підписників, відкрити 2 бізнеси і займатися ще кількома паралельно, купити машину, одну отримати по бізнесу, купити будинок, помандрувати світом, прилетіти на свій ДН в США і вибрати собі приголомшливе оточення: у мене чудові друзі і близькі поруч. Я в космосі", - заявила іменинниця.

"Моє життя прекрасне. За цей рік я пройшла просто колосальну трансформацію. Божевільну. З повною упевненістю можу сказати, я абсолютно інша людина зараз, ніж рік тому. І знаю, що далі буде більше🙏🏻❤ Я ніколи не хочу зупинятися. Я тільки можу дати собі обіцянку, завжди жити в кайф. Це найголовніше", - наголосила Стужук.⠀

"Я так люблю це життя і так хочу його жити. Зараз. В моменті. Вік не має ніякого значення", - підсумувала Софія.

Зараз Стужук живе у Каліфорнії разом із трьома дітьми та другом Андрієм Шатирком

Фото з Instagram