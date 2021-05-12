Стужук попозувала в спідньому на балконі та повчила любити себе

Блогерка і "сексуальна мамка" Софія Стужук вирішила повчити своїх підписників любові до себе.

25-річна зірка соцмереж показалася в спідньому на балконі в Голівуді та перелічили, що треба та чого не треба робити, аби покохати самих себе.

"Навчіться говорити "Ні". Перестаньте виконувати прохання або доручення людей, якщо вам не хочеться їх виконувати і якщо це не є роботою, за яку ви отримуєте гроші. Та й в роботі важливо б знати собі ціну. Якщо вам не внапряг - не питання, робіть. Не хочете - відмовляйте без докорів сумління. Ви маєте на це право", - наголосила Соня.

Стужук неодноразово казала, що зараз перебуває у своїй найбільшій вазі , але це не заважає їй показувати тіло в спідньому

"Звільніть свій енергетичний простір: позбудьтеся мотлоху в будинку, викиньте або віддайте всі старі речі, які не носите і не будете носити, відпишіться від зайвих сторінок в Instagram, видаліть старі контакти. Заблокуйте колишніх, врешті решт", - закликала Стужук. ⠀

"Почніть доглядати за собою. З малого і чого завгодно, що приносить задоволення: масажі, процедури, йога, зал, пробіжки, контрастний душ - ❤", - зазначила Софія.

"Випишіть список того, що ви любите і що приносить вам задоволення - і спробуйте трохи більше додати цього в своє життя. І список того, що вам приносить дискомфорт - і постарайтеся це максимально мінімізувати", - радить блогерка.

"Ніколи не говоріть про себе погано, навіть жартома. З вдячністю приймайте компліменти, не шукаючи підступу. Намагайтеся робити кожен день невеликий крок на шляху до того, щоб стати краще. Приділіть увагу собі, послухайте нову лекцію, почитайте цікаву статтю або почніть нову книгу❤", - написала Софія.

"Не старайтеся заслуговувати нічию любов", - закликала Стужук.

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