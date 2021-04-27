43-річна Фролова розказала, як зберегти прекрасну форму після пологів. Спойлер: гроші

Телеведуча Василіса Фролова, котра в березні вперше стала мамою, вирішила дати відповідь на питання які їй найчастіше задають. Причому відповідь чесну.

Вона зробила це в Instagram, де "дуже люблять давати поради і ставати самопроголошеними експертами".

"Як отримувати задоволення від материнства. Так і бути, поділюся своїм ексклюзивом. Лише для вас. Отже, для цього вам знадобляться... ГРОШІ. Щаслива мама - мама, яка виспалася, тому вам потрібна няня, котра візьме весь клопіт із дитиною на себе. Нянь краще дві, денну та нічну. Їм у поміч непогано мати тиху й непомітну помічницю по господарству", - написала Василіса.

"Щаслива мама - мама, яка виспалася", - з Василісою важко не погодитися фото з instagram фролової

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"Як зберегти прекрасну форму після пологів? Відповідь на це питання могла би бути об'ємною та ввести вас у оману, але я не буду лукавити, а одразу скажу як є. Лише ГРОШІ поможуть вам зберегти себе молодою та привабливою", - поділилася вона.

43-річна Фролова пояснила, що масажі та косметологи "самі себе не оплатять", косметика має бути якісна та мінятися кожні три місяці, а без відпочинку на морі в матусі не буде відпочилого вигляду. А для цього, знов-таки, потрібні гроші.

"Знаю, таку правдиву відповідь ви би отримали лише за ГРОШІ, а тут я така щедра. Не дякуйте", - додала вона.

Як відомо, під час вагітності Фролова займалася флай-йогою та мало не до самих пологів відвідувала басейн. (А на це теж потрібрі гроші.)

Нагадаємо, татко Василісиного сина Родіона - відомий телепродюсер.

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