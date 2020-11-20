Розриваю шаблони: 42-річна Крук у жакеті на голе тіло перелічила усі свої досягнення

Телеведуча і фітнесмодель Валерія Крук, якій незабаром виповниться 42 роки, вирішила ще раз познайомитися зі своїми підписниками.

В Instagram вона виклала пікантне фото та заявила, що все своє життя розриває шаблони.

"У 22 роки зі мною сталася страшна трагедія, але… я залишилася жива і полюбила життя в 100 разів більше!", - зізналася Крук.

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"У 30❗️ років я почала свою телевізійну кар'єру і миттєво стала однією з найвідоміших і популярних телеведучих в Україні! А також обкладинкою численних чоловічих журналів😉, ведучою корпоративів, учасницею майже всіх шоу країни, знялася в декількох відеокліпах найвідоміших зірок, і навіть випустила пару власних, а також реалізувала себе як актриса в декількох фільмах. (І мрію ще!)", - продовжила список Валерія.

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"У 38❗️ неочікувано для всіх я прийшла в професійний спорт і зуміла за 3 місяці тренувань зробити своє тіло таким, щоб стати володаркою Золотого Кубка України в категорії Фітнес Бікіні. А через рік повторити цей же результат плюс двічі стати віце-чемпіонкою Європи.🏆🏆🏆", - похвалилася Крук.

Модель, телеведуча і спортсменка Крук тепер стане ще й біохакером

"У 39❗️ створила свій бренд одягу. У 41❗️ я вирішила отримати другу вищу освіту в сфері нутріцилогії і навчитися біохакінгу. І зараз я справжній студент! Моє призначення сьогодні - допомагати жінкам бути здоровими, красивими і якомога довше молодими!", - наголосила Валерія.

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