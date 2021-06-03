Кароль у топіку та спортивках показала свою оселю і посолила лохину
Четвер, 3 червня 2021, 15:04
Тіна Кароль на радість численним фанатам провела мініекскурсію своїм будинком та відповіла на кілька десятків запитань.
У відео, оприлюдненому на YouTube, артистка зізналася, що не любить готувати, розповіла, які книжки полюбляє читати та в яку подорож збирається у жовтні.
А ще Кароль показала свій гардероб та судки з їжею, які бере з собою. Зокрема, в одному з них - солоні ягоди. Тіна просто взяла лохину та посипала її гімалайською сіллю.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
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