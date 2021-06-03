Кароль у топіку та спортивках показала свою оселю і посолила лохину

Тіна Кароль на радість численним фанатам провела мініекскурсію своїм будинком та відповіла на кілька десятків запитань.

У відео, оприлюдненому на YouTube, артистка зізналася, що не любить готувати, розповіла, які книжки полюбляє читати та в яку подорож збирається у жовтні.

А ще Кароль показала свій гардероб та судки з їжею, які бере з собою. Зокрема, в одному з них - солоні ягоди. Тіна просто взяла лохину та посипала її гімалайською сіллю.

Співачка не зізналася, хто навчив її солити ягоди. Може, Дан Балан? :)

Авокадо, насіння та солона лохина - перекус Тіни Кароль

Більшість гардеробу зірки займають концертні вбрання

На цій дошці Тіна з сином пишуть одне одному приємні послання

Тіна розказала, що восени збирається у похід в Непал, де ночуватиме у наметах та йтиме по 12 годин на день

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