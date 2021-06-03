Ассії Ахат 56: іменинниця в Еміратах влаштувала фотосесію в бікіні

Четвер, 3 червня 2021, 16:00

Співачка та скрипалька Ассія Ахат 3-го червня святкує свій 56-ий день народження.

Привітання іменинниця приймає, перебуваючи на відпочинку в Арабських Еміратах. І урочистий лук Ассії сьогодні - це купальник.

 
Ассія Ахат сьогодні святкує своє 56-річчя
фото з instagram ахат

Принаймні, саме такі фото вона постить у Insta-сторіз, хизуючись стрункою фігуркою.

 
Іменинниця релаксує в ОАЕ
 
 

Нагадаємо, Ахат знає, як залишатися сексуальною в будь-якому віці.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Ахат показала пружний прес та закликала до любові

Ассія Ахат стала білявкою та показала циці у черепах. ФОТО


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів