Ассії Ахат 56: іменинниця в Еміратах влаштувала фотосесію в бікіні

Співачка та скрипалька Ассія Ахат 3-го червня святкує свій 56-ий день народження.

Привітання іменинниця приймає, перебуваючи на відпочинку в Арабських Еміратах. І урочистий лук Ассії сьогодні - це купальник.

Ассія Ахат сьогодні святкує своє 56-річчя фото з instagram ахат

Принаймні, саме такі фото вона постить у Insta-сторіз, хизуючись стрункою фігуркою.

Іменинниця релаксує в ОАЕ

Нагадаємо, Ахат знає, як залишатися сексуальною в будь-якому віці.

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