Ассії Ахат 56: іменинниця в Еміратах влаштувала фотосесію в бікіні
Четвер, 3 червня 2021, 16:00
Співачка та скрипалька Ассія Ахат 3-го червня святкує свій 56-ий день народження.
Привітання іменинниця приймає, перебуваючи на відпочинку в Арабських Еміратах. І урочистий лук Ассії сьогодні - це купальник.
Принаймні, саме такі фото вона постить у Insta-сторіз, хизуючись стрункою фігуркою.
Нагадаємо, Ахат знає, як залишатися сексуальною в будь-якому віці.
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