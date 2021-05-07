55-річна Ахат у "майже рідненькій" Туреччині наробила селфі в купальнику
7 травня 2021, 12:34
Складається враження, що весь український шоубіз на травневі гайнув грітися якщо не до Єгипту, то до Туреччини. Зокрема саме так вчинила співачка і скрипалька Ассія Ахат.
55-річна зірка назнімала там селфі, причому і фото, і відео.
"Париж - завжди чудова ідея! Та поки лише наша вже майже рідненька Туреччина. Спасибі, що поруч", - написала Ассія.
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Нагадаємо, на відпочинку Ахат не вилежується коло басейну з коктейлями, а сумлінно займається спортом та п'є оздоровчі шейки.
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