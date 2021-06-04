Ступка зі своїми дівчатами і Наталка Карпа вибралися за місто на концерт Каменських та Алексєєва

П'ятниця, 4 червня 2021, 11:19

Столиця потроху повертається до світського життя, і 3 червня, в заміському комплексі NAVY відбулося святкування відкриття літнього сезону.

Хедлайнерами стали ALEKSEEV та Настя Каменських.

Розважитися і послухати виконавців завітали актор Дмитро Ступка з донькою, дружиною Поліною Логуновою та песиком, співачка Наталка Карпа, шоумен Анатолій Анатоліч з дочками та вагітною дружиною та солістка гурту Kazka Олександра Зарицька.

 
Логунова і Ступка на людях - ідеальна родина, але, як ми пам'ятаємо, не все так гладко 
 
Зовсім скоро в Анатоліча буде троє дітей 
 
Солістка Kazka Саша Зарицька 
 
Наталка Карпа вирішила відпочити від чоловіка і доньки
 
Продюсер Євген Таллер 
 
Поліна не лише працює та пише повчальні пости в Instagram, а й іноді відпочиває з родиною 
 
Настя у компанії балету запалила під свої нові хіти 
 
Alekseev як завжди романтичний та загадковий 
 
NK - Бейонсе місцевого розливу 
 
 

Фото надані YULA News


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