Ступка зі своїми дівчатами і Наталка Карпа вибралися за місто на концерт Каменських та Алексєєва

Столиця потроху повертається до світського життя, і 3 червня, в заміському комплексі NAVY відбулося святкування відкриття літнього сезону.

Хедлайнерами стали ALEKSEEV та Настя Каменських.

Розважитися і послухати виконавців завітали актор Дмитро Ступка з донькою, дружиною Поліною Логуновою та песиком, співачка Наталка Карпа, шоумен Анатолій Анатоліч з дочками та вагітною дружиною та солістка гурту Kazka Олександра Зарицька.

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Солістка Kazka Саша Зарицька

Продюсер Євген Таллер

Поліна не лише працює та пише повчальні пости в Instagram, а й іноді відпочиває з родиною

Настя у компанії балету запалила під свої нові хіти

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Фото надані YULA News