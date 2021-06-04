Ступка зі своїми дівчатами і Наталка Карпа вибралися за місто на концерт Каменських та Алексєєва
4 червня 2021, 11:19
Столиця потроху повертається до світського життя, і 3 червня, в заміському комплексі NAVY відбулося святкування відкриття літнього сезону.
Хедлайнерами стали ALEKSEEV та Настя Каменських.
Розважитися і послухати виконавців завітали актор Дмитро Ступка з донькою, дружиною Поліною Логуновою та песиком, співачка Наталка Карпа, шоумен Анатолій Анатоліч з дочками та вагітною дружиною та солістка гурту Kazka Олександра Зарицька.
Фото надані YULA News
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