Ступка зі своїми дівчатами і Наталка Карпа вибралися за місто на концерт Каменських та Алексєєва

4 червня 2021, 11:19

Столиця потроху повертається до світського життя, і 3 червня, в заміському комплексі NAVY відбулося святкування відкриття літнього сезону.

Хедлайнерами стали ALEKSEEV та Настя Каменських.

Розважитися і послухати виконавців завітали актор Дмитро Ступка з донькою, дружиною Поліною Логуновою та песиком, співачка Наталка Карпа, шоумен Анатолій Анатоліч з дочками та вагітною дружиною та солістка гурту Kazka Олександра Зарицька.

 
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Зовсім скоро в Анатоліча буде троє дітей
 
Солістка Kazka Саша Зарицька
 
Наталка Карпа вирішила відпочити від чоловіка і доньки?
 
Продюсер Євген Таллер
 
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Настя у компанії балету запалила під свої нові хіти
 
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Фото надані YULA News


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