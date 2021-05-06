Довгонога Логунова у бежевому боді розкритикувала детокс

Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча і блогерка Поліна Логунова вважає, що детокс не потрібен тим, хто не засмічує свій організм щодня.

Про це вона заявила, показавши фото себе у боді та на шпильках і вкотре посвітивши татуюванням на стегні.

"Тим, хто не засмічує своє тіло - НЕ ПОТРІБЕН детокс! Дурне розпіарене поняття, яке підхопили горе-гуру, щоб зібрати на новенький авто і навіть квартирку. Не попадається на ці хитрощі тільки відповідальна людина, що не спускає все на чарівну пігулку, бо її не існує", - упевнена Логунова.

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"Щоби бути чистим і ароматним - треба митися щодня, щоби бути здоровим, красивим і струнким - треба їсти чисту їжу кожен день. Все просто", - підсумувала Поліна.

Нагадаємо, нещодавно Поліна відпочивала у Домінікані вдвох із дочкою.

Фото з Instagram