Гаряча мамця: Емілі Ратаковскі через 3 місяці після пологів покрасувалася в мікробікіні
Американська модель Емілі Ратаковскі належить до тих відьом щасливиць, кому напрочуд швидко вдається повернути свою струнку фігурку після народження дитини.
Первісткові красуні, хлопчику Слаю 8-го червня виповниться три місяці. А його матуся вже демонструє шикарне тіло у крихітному купальнику.
Для себе, чоловіка та синочка Емілі створила пляжний фемілі-лук.
Нагадаємо, Ратаковскі 30-річна вважає, що через пишний бюст, який подарувала їй природа, вона зазнає дискримінації в своїй роботі.
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