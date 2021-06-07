Гаряча мамця: Емілі Ратаковскі через 3 місяці після пологів покрасувалася в мікробікіні

Американська модель Емілі Ратаковскі належить до тих відьом щасливиць, кому напрочуд швидко вдається повернути свою струнку фігурку після народження дитини.

Первісткові красуні, хлопчику Слаю 8-го червня виповниться три місяці. А його матуся вже демонструє шикарне тіло у крихітному купальнику.

Емілі стала мамою три місяці тому фото з instagram ратаковскі

Для себе, чоловіка та синочка Емілі створила пляжний фемілі-лук.

Реклама:

До реі, в красуні сьогодні день народження

Нагадаємо, Ратаковскі 30-річна вважає, що через пишний бюст, який подарувала їй природа, вона зазнає дискримінації в своїй роботі.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Модель Андрес у купальнику пояснила, як їй вдалося за 2 місяці після пологів повернутися в колишню форму

Стефанко через 2 місяці після пологів похвалилася фігурою в купальнику: Річ не в везінні

"Як змінити розмір грудей лише за 2 дні": Міс Стефанко показалася в купальнику