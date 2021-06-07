Седокова з чоловіком посвітили спортивними тілами коло басейну

Понеділок, 7 червня 2021, 10:37

Не встигла Анна Седокова презентувати сексі-кліп, знятий у Лос-Анджелесі, як разом із чоловіком и сином полетіла відпочивати на грецький Міконос.

У відео на пісню "Набирай меня" Аня показала багато тіла, над яким ретельно працювала останні півроку. І на курорті вона теж не забула попозувати в бікіні.

Молодий чоловік-спортсмен Яніс теж посвітив пресом біля своєї зіркової дружини.

 
Парочка влаштувала собі канікули в Греції 
 
Аня продовжує вихвалятися формами та купальником від свого бренду 

Скориставшись тим, що схудла більше ніж на 5 кіло, Седокова у новому кліпі зробила акцент на своїх ногах. 

 
У відео Седокова танцює в леопардовому купальнику та красиво лежить на килимку 
 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно виявилося, що Яніс Тімма вподобав Седокову, ще коли йому було 13. 


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